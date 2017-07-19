Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в Кукморе прошел шахматный турнир

08 Август 2017 | Спорт

Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в городском шахматном клубе прошел шахматный турнир в честь Международного дня шахмат, организованный благодаря спонсорской поддержке организации «Строй-Гарант» (руководитель Ильсур Шарипов).