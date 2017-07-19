Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в Кукморе прошел шахматный турнир

08 Август 2017 | Спорт Печать

Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в Кукморе прошел шахматный турнир

Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в городском шахматном клубе прошел шахматный турнир в честь Международного дня шахмат, организованный благодаря спонсорской поддержке организации «Строй-Гарант» (руководитель Ильсур Шарипов). 

В результате упорной творческой борьбы в 9 туров призовые места заняли:

Среди мужчин: первое место - Ирек Галиев (многопрофильный лицей); второе место -  Александр Васильев (Кукмор); третье место - Владислав Абдулов (Княгор).

Среди  женщин: первое место - Диана Гарафутдинова (многопрофильный лицей);  второе место - Маргарита Закирова (Кукмор).

Среди ветеранов: первое место - Хайдар Гарипов (Кукмор); второе место - Камил Шаймарданов (Кукмор);  третье место – Раис Камалов (Кукмор).

Среди мальчиков: первое место -  Нурлан Хисматов (Яныль);  второе место - Даниил Назаров (многопрофильный лицей); третье место – Александр Ишмикеев (многопрофильный лицей). 

Среди девочек: первое место - Диля Ситдикова (Кукмор, детский сад «Ляйсан»);  второе место - Альфия Гилязова (Манзарас); третье место - Камиля Билалова (Кукморская гимназия).

 


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