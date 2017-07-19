Под девизом ФИДЕ «Все мы - одна семья» в Кукморе прошел шахматный турнир

В результате упорной творческой борьбы в 9 туров призовые места заняли:
Среди мужчин: первое место - Ирек Галиев (многопрофильный лицей); второе место - Александр Васильев (Кукмор); третье место - Владислав Абдулов (Княгор).
Среди женщин: первое место - Диана Гарафутдинова (многопрофильный лицей); второе место - Маргарита Закирова (Кукмор).
Среди ветеранов: первое место - Хайдар Гарипов (Кукмор); второе место - Камил Шаймарданов (Кукмор); третье место – Раис Камалов (Кукмор).
Среди мальчиков: первое место - Нурлан Хисматов (Яныль); второе место - Даниил Назаров (многопрофильный лицей); третье место – Александр Ишмикеев (многопрофильный лицей).
Среди девочек: первое место - Диля Ситдикова (Кукмор, детский сад «Ляйсан»); второе место - Альфия Гилязова (Манзарас); третье место - Камиля Билалова (Кукморская гимназия).