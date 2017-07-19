Пригорела сковорода? Не беда!

Для этого вам понадобится вода, лимонная кислота и губка. В качестве альтернативы лимонной кислоты можно использовать винный камень. Однако купить его можно не в каждом супермаркете или аптеке, поэтому лимонная кислота будет выигрышнее. Итак, залейте пригоревшую сковороду одним стаканом воды и поставьте ее томиться на медленный огонь. После насыпьте в подогретую воду ложку лимонной кислоты (или же винного камня). Перемешав получившийся раствор, дождитесь его кипения, после чего снимите сковородку с плиты. Дайте смеси немного остыть, после чего приступайте к протирке губкой. Губка может быть как мягкая, так и жесткая. А вот металлическую мочалку лучше не использовать, поскольку она может навредить антипригарному покрытию вашей сковороды. После очистки сполосните посуду прохладной водой. При недостаточной очистке можете повторить процедуру еще раз.