Пригорела сковорода? Не беда!

08 Август 2017 | Копилка советов

Если вы сожгли сковородку, отвлекшись на любимый сериал или заговорившись по телефону во время готовки, не переживайте! Очистить ее от пригара куда проще, чем кажется. Вот простой эффективный способ сделать это с помощью подручных средств, который есть на кухне у каждого.

Для этого вам понадобится вода, лимонная кислота и губка. В качестве альтернативы лимонной кислоты можно использовать винный камень. Однако купить его можно не в каждом супермаркете или аптеке, поэтому лимонная кислота будет выигрышнее. Итак, залейте пригоревшую сковороду одним стаканом воды и поставьте ее томиться на медленный огонь. После насыпьте в подогретую воду ложку лимонной кислоты (или же винного камня). Перемешав получившийся раствор, дождитесь его кипения, после чего снимите сковородку с плиты. Дайте смеси немного остыть, после чего приступайте к протирке губкой. Губка может быть как мягкая, так и жесткая. А вот металлическую мочалку лучше не использовать, поскольку она может навредить антипригарному покрытию вашей сковороды. После очистки сполосните посуду прохладной водой. При недостаточной очистке можете повторить процедуру еще раз.