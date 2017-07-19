В Кукморском районе «Лада» вылетела в кювет и перевернулась на крышу (фото)

08 Август 2017 | Происшествия в Кукморе

В Кукморском районе автомобиль «Лада» вылетел в кювет и перевернулся, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об аварии поступила накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112. ДТП произошло на 7-м километре трассы Кукмор – Шемордан.

На место отправились пожарные ПСЧ №117, медики и полицейские. Водитель самостоятельно выбрался из перевернутого авто и встретил сотрудников МЧС.

Мужчина отделался скальпированной раной правой ноги и отказался от госпитализации. Пожарные поставили автомобиль на колеса и отключили его аккумулятор.