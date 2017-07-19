Проект «Городу это не к лицу»: сообщение о зарослях

08 Август 2017 | Проект "Городу это не к лицу"

"Во дворе напротив дома 9 по улице А.Королева в Кукморе заросло все сорняком, некому привести в порядок дворовую территорию", - сообщил автор.

Для участия необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. К концу года будут подведены итоги, а самых активных обозревателей ожидают подарки. Фотографии можно отправить на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по WhatsApp (ватсап) на номер 89655888688.