"Вселенная дает знак" - Глава 13

07 Август 2017 | Литературная страничка

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Мне пришлось идти целую ночь. Я не знала, куда иду. Я просто брела в темноте. Через пару часов я увидела дорогу и бросилась к ней. Мимо меня проезжали какие-то странные повозки (оказалось, что это машины), которые ехали на большой скорости, и они ехали сами по себе, без лошадей. Это было удивительно.

Долго стоять мне не пришлось. Возле меня остановилось одно из этих транспортных средств.

-Здравствуйте, а вы не знаете какой это район? - спросила я.

-Знаю, красавица, - сказал мужчина за рулём, и ехидно улыбнулся.

Мне стало страшно от одного его вида. Кожа в морщинах, лицо было небритым. А после его слов...

Вдруг он начал тянуть меня за руку, пытаясь посадить меня в своё передвижное устройство.

-Что вы делаете?! Отпустите меня! Не трогайте! – запротестовала я.

В этот момент, неожиданно появился какой-то парень и одернул мою руку.

- Эй, что ты делаешь? Отпусти девчонку, по-хорошему прошу, - сказал этот страшный мужчина и оскалился. Тогда заговорил и "мой спаситель":

-А я думаю, что это тебе нужно отстать от нее. Слушай, я предлагаю тебе уехать сейчас же и никто не пострадает, а если же ты не согласен на такое, то...- он сжал кулаки и на его руках выступили вены.

Мужчина сделал испуганное лицо, быстро захлопнул дверь своего транспортного средства и уехал.

-Что ты делаешь на трассе в такое время? Да еще в таком виде? Совсем голову потеряла?- спросил этот парень.

-Нет, я... просто…

- Ладно, это не важно, - перебил он.

-Спасибо, - сказала я.

-Без проблем! - сказал юноша. - Как тебя зовут?

-Кайя.

- Красивое имя, - он улыбнулся. - Я - Джастин.

-Очень приятно, - произнесла я.

- Взаимно. Ты замерзнешь в таком виде. Пойдём в машину, погреешься!

- Не думаю, что это хорошая идея.

- Не бойся! Я тебя не обижу!

Немного поколебавшись, я все же решила сесть в его "колесницу". Что-то мне подсказывало, что ему можно доверять.

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА