"Вселенная дает знак" - Глава 13

- 13 -
Мне пришлось идти целую ночь. Я не знала, куда иду. Я просто брела в темноте. Через пару часов я увидела дорогу и бросилась к ней. Мимо меня проезжали какие-то странные повозки (оказалось, что это машины), которые ехали на большой скорости, и они ехали сами по себе, без лошадей. Это было удивительно.
Долго стоять мне не пришлось. Возле меня остановилось одно из этих транспортных средств.
-Здравствуйте, а вы не знаете какой это район? - спросила я.
-Знаю, красавица, - сказал мужчина за рулём, и ехидно улыбнулся.
Мне стало страшно от одного его вида. Кожа в морщинах, лицо было небритым. А после его слов...
Вдруг он начал тянуть меня за руку, пытаясь посадить меня в своё передвижное устройство.
-Что вы делаете?! Отпустите меня! Не трогайте! – запротестовала я.
В этот момент, неожиданно появился какой-то парень и одернул мою руку.
- Эй, что ты делаешь? Отпусти девчонку, по-хорошему прошу, - сказал этот страшный мужчина и оскалился. Тогда заговорил и "мой спаситель":
-А я думаю, что это тебе нужно отстать от нее. Слушай, я предлагаю тебе уехать сейчас же и никто не пострадает, а если же ты не согласен на такое, то...- он сжал кулаки и на его руках выступили вены.
Мужчина сделал испуганное лицо, быстро захлопнул дверь своего транспортного средства и уехал.
-Что ты делаешь на трассе в такое время? Да еще в таком виде? Совсем голову потеряла?- спросил этот парень.
-Нет, я... просто…
- Ладно, это не важно, - перебил он.
-Спасибо, - сказала я.
-Без проблем! - сказал юноша. - Как тебя зовут?
-Кайя.
- Красивое имя, - он улыбнулся. - Я - Джастин.
-Очень приятно, - произнесла я.
- Взаимно. Ты замерзнешь в таком виде. Пойдём в машину, погреешься!
- Не думаю, что это хорошая идея.
- Не бойся! Я тебя не обижу!
Немного поколебавшись, я все же решила сесть в его "колесницу". Что-то мне подсказывало, что ему можно доверять.