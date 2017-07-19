Новые поправки к закону об ОСАГО защитят водителей

07 Август 2017 | новости

Минфин РФ разработал поправки к закону об ОСАГО, предоставляющие водителям доступ к трем вариантам страхового полиса с выплатами до 2 млн рублей. Договоры можно будет заключать более чем на годичный срок, пишет «Коммерсант».

Согласно поправкам ведомства, страховщики в период перехода к свободным тарифам смогут сами устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты.

Общие границы базового тарифа, в рамках которого стоимость будет устанавливать страхующая компания с учетом характеристик автомобиля и целей его использования, будет определять Центробанк.

У страховщиков появится право вводить понижающие коэффициенты с учетом стиля езды водителя. В этих целях на автомобиль будет установлено специальное устройство, считывающее превышение скорости, езду на красный свет и другие нарушения.

Татар-информ