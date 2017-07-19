Четыре человека пострадали при столкновении легковушки с «ГАЗелью» (фото)

Четыре человека пострадали при столкновении легковушки с «ГАЗелью» на 30-м км Каменька – Дубьязы – Атня в Атнинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Атнинском районе поступило сегодня в 9.23. Сотрудники пожарно-спасательной части №108 помогли пострадавшим выбраться из машины и передали всех четверых дежурной бригаде Атнинской Центральной районной больницы. В результате аварии пострадали 34-летний мужчина, 30 летняя женщина, восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось восемь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России четыре человека и одна единица техники.