СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала

07 Август 2017 | новости

По информации журнала «СтарХит», главредом которого является Малахов, он уйдет в декретный отпуск, так как его супруга Наталья Шкулева ждет ребенка.

Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, пока не известно, подписали его в руководстве телеканала или нет.

По информации журнала «СтарХит», главредом которого является Малахов, он уйдет в декретный отпуск, так как его супруга Наталья Шкулева ждет ребенка. Однако сами они пока не подтвердили эту информацию. По словам источников, именно по этой причине телеведущий покидает Первый канал.

Татар-информ