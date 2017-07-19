СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала

Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, пока не известно, подписали его в руководстве телеканала или нет.
По информации журнала «СтарХит», главредом которого является Малахов, он уйдет в декретный отпуск, так как его супруга Наталья Шкулева ждет ребенка. Однако сами они пока не подтвердили эту информацию. По словам источников, именно по этой причине телеведущий покидает Первый канал.