Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 августа

07 Август 2017 | новости

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа поможет вам избежать неприятностей и последствий негативного влияния планет. Из него вы узнаете, в какие дни стоит проявлять активность, а какие использовать для полноценного отдыха и восстановления энергетики.

Овен

Овнам на этой неделе астролог рекомендует выполнять лишь те обязанности, которые не вызывают раздражения. Это связано с вашим антагонистом, Сатурном, который будет ретрограден. Используйте эту неделю для размеренной деятельности и активного отдыха. В четверг аспект Сатурна с Луной может вызвать негативные эмоции. Избежать конфликтов поможет уединение. Негативным фактором будет и влияние Меркурия, который лишь к 12 августа начнет обратное движение, что ослабит его отрицательное влияние.

Телец

Тельцам позитивную энергетику будет сообщать покровитель Меркурий. Вплоть до 12 числа у вас будет возможность продуктивно провести неделю и завершить поставленные задачи. Это время будет благоприятным для личных знакомств, романтических отношений и деловых встреч. Подъем творческих способностей будет ощущаться в четверг. Аспект Меркурия с Венерой позволит развить активную деятельность и решить сложные задачи, используя неординарный подход.

Близнецы

Близнецам на этой неделе предстоит пересмотреть свои планы и что-то поменять. Это связано с ретроградным Юпитером, который будет требовать от вас инициативы и взвешенных решений. Энергетика ретроградного Плутона будет действовать на эмоции, поэтому астролог рекомендует провести время в уединении и не поддаваться влиянию советчиков. С понедельника энергетика планеты будет активной, поэтому вам стоит полагаться лишь на свое мнение, чтобы не испытать разочарований и предательства.

Рак

Ракам на этой неделе стоит опасаться Марса, который будет в созвездии Льва. Из-за сильного влияния, оказанного планетой, потребуется поддержка со стороны друзей и родственников. Их добрые советы помогут побороть сомнения и приступить к выполнению обязанностей. Поставленные задачи поможет решить Нептун. Его нахождение в созвездии Рыб придаст Ракам сил для выполнения основной работы. Принятие важных решений астролог рекомендует перенести на 10 августа. Благоприятная энергетика планет будет активно наделять вас энергетикой, которая увеличит ваши шансы на победу как в личных, так и в рабочих моментах.

Лев

Львам с 7 по 13 августа будет сопутствовать удача. Солнце, ваш покровитель, будет в сильной позиции. Его нахождение в вашем Знаке даст возможность продуктивно провести неделю и выполнить массу дел, которые приведут вас к успеху и материальной независимости. Астролог рекомендует использовать эти дни по максимуму. Наладить личные отношения можно будет в четверг и пятницу. Благоприятные аспекты Солнца с Плутоном и Юпитером помогут вам обрести гармонию с партнером или отправиться на поиски новых отношений.

Дева

Дев ожидает стабильное начало недели, связанное с умеренно сильной Луной, вашим покровителем. Ее нахождение в Водолее будет благоприятным для текущей деятельности и размеренного труда. 9 и 10 августа она перейдет в созвездие Рыб, что добавит Девам активности и позитивного настроя. Эти дни астролог рекомендует провести максимально активно. Продуктивность в этот период будет связана и с благоприятными аспектами планет, которые будут наделять Дев проницательностью и повышенной мозговой активностью. С пятницы по воскресенье энергетика Луны несколько ослабнет, что скажется на активности. Эти дни благоприятны для отдыха и дел, не требующих больших затрат энергии.

Весы

Весам на этой неделе удача улыбнется в среду и четверг. В среду позитивная энергетика Венеры в аспекте с Ураном подарит Весам творческую энергетику, с помощью которой будет проще решить насущные дела. В четверг Венера в аспекте с Меркурием улучшит интуитивные способности, которые помогут найти верное решение. Эта неделя будет удачной, если Весы смогут преодолеть лень и займутся созидательной деятельностью, направленной на получение скорой прибыли.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя пройдет напряженно. Все дело в планетах, которые будут умеренно, но постоянно влиять на эмоции и настроение. Наибольшее влияние будет исходить от Урана в Знаке Овна и Юпитера в созвездии Весов. Астролог рекомендует представителям Знака Скорпиона обратить внимание на укрепление биополя, а также не пренебрегать активными физическими упражнениями. В период с 7 по 13 августа будет предпочтительна работа физическая. Чтобы исключить раздражительность, стоит пересмотреть рацион питания, исключить из меню жирные продукты и алкоголь.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе может появиться желание сосредоточиться на собственном внутреннем мире и обдумывать свои страхи и опасения. Виной этому Луна, которая станет оказывать на вас негативное влияние на протяжении всей недели. Особо опасными днями астролог называет 9 и 10 августа, когда Луна займет наиболее сильную позицию. Это время осторожности в делах и принимаемых вами решениях. Скрасит ситуацию сильное Солнце. Его активная позиция поможет Стрельцам справиться с эмоциями и активно бороться за собственное благополучие.

Козерог

Козероги будут испытывать противоречивые эмоции, которые сообщает Нептун. Его сильная позиция может ввести вас в заблуждение, и астролог рекомендует прислушиваться к голосу разума, чтобы на поводу эмоций не совершить необдуманных поступков. На этой неделе Козерогам повезет в личных отношениях. Венера, ваш покровитель, будет помогать вам преодолевать робость и налаживать контакты с близкими и дорогими вам людьми. Чтобы неделя прошла успешно, используйте позитивные аффирмации на каждый день.

Водолей

Водолеям астролог на этой неделе рекомендует воздержаться от походов в людные места и контактов с агрессивно настроенными людьми. Некоторые трудности будут исходить от Солнца, которое находится в сильной позиции. Однако при должном терпении и внимании к делам вы сможете избежать ошибок и промахов. Чтобы неделя прошла удачно, Водолеям стоит спокойно относиться к происходящим событиям и принимать взвешенные и обдуманные решения.

Рыбы

Опасность для Рыб на этой неделе будет представлять ретроградный Сатурн в Стрельце. Он способен обострить страхи и переживания, которые будут негативно влиять на работоспособность и настроение. В период с 7 по 13 августа астролог рекомендует Рыбам вести налаженную деятельность и не пытаться торопить события. В любовных делах удача возможна, если вы сможете пойти на компромиссы, а в деловой сфере убытки вероятны лишь при недостаточном внимании к расходам.

Гороскоп