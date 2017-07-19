На кукморском майдане Сабантуя не хватает урн

07 Август 2017 | Хочу сказать!

В этом году районный Сабантуй прошел на славу. Я думаю, многие поддержат мое мнение. Сначала мы с семьей на новых скамейках, установленных на майдане, посмотрели концертные номера, представления. А затем, когда наш сын проголодался, решились пройтись по торговым лавкам. И очень удивились, увидев вокруг мусор. Обертков от мороженого, конфет и прочих сладостей было так много, что не было видно травы. Хотела выбросить мусор, который был у меня в руках, и стала искать урну, но не нашла. И была вынуждена положить его в сумку. Я поняла, что урны были не установлены, поэтому народ был вынужден бросать мусор на землю. Возможно, они были поставлены в местах, где шла торговля. Говорят, что в будущем на месте проведения Сабантуя будут проводиться и другие мероприятия. «А ведь после каждого проведенного праздника сколько работы прибавляется для работников организации «Чистый город», - стала переживать я. Возможно, эту проблему как-то решат?!