История одного солдата

07 Август 2017 | Общество

Несколько лет назад, точнее осенью 2013 года, в нашей газете было опубликовано письмо из Словакии от Бурса Стано. Его содержание было следующим:

«Нас интересует информация об уроженце Кукморского района, военном летчике, младшем лейтенанте Иване Ивановиче Попонине. Он родился в 1922 году в поселке Кукмор. В Советскую Армию призван Кукморским РВК в 1941 году. Летал на самолете ИЛ-2 в составе 227 ШАД, 525 ШАП. Пропал без вести 8 ноября 1944 года. Его отец Иван Трофимович проживал в Кукморе.

Я в Словакии веду поиск информации о погибших советских летчиках, которые воевали в 1944-1945 годы за наше освобождение. Одним из них был Иван Попонин. По архивным данным, он погиб или пропал без вести 8 ноября 1944 года. В этот день был сбит ИЛ-2 в районе города Михаловце, Словакия. В одном из документов значится, что из четырех летчиков трое погибли, а Иван Попонин остался жив.

Мы бы хотели узнать что-нибудь о нем. Вернулся ли он с войны домой или нет. Если да, то как сложилась его жизнь после войны. Не сохранились ли какие-нибудь его фотографии с семьей, друзьями. Пожалуйста, если есть, то не смогли бы выслать их в Словакию. Заранее благодарен за любую информацию. Бурса Стано».

После того, как о нем было опубликовано в газете, его пасынок Николай, проживающий в городе Тольятти, пришел к нам в редакцию и поделился некоторыми воспоминаниями об отчиме. Письма, открытки, фотографии, пришедшие из Чехословакии и бережно хранившиеся в семейном архиве, он оставил нам для ознакомления.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава" в номере от 4 августа.