Гид по смайликам: как в них разобраться и не попасть в неловкое положение

07 Август 2017 | Копилка советов

Смайлики так прочно вошли в нашу жизнь, что без них алфавит выглядит неполным, а сообщения кажутся сухими и отстранёнными. Но даже в таком несерьёзном и по-детски простом деле, как расстановка эмодзи, есть свои тонкости.

Что означают разные смайлы

Со смайликами-предметами всё просто: они означают то, что изображают. Мячик — это мячик, будильник — это будильник, и нечего тут думать. А вот со смайликами-лицами задача усложняется. Нам не всегда удаётся верно угадать эмоции по лицам живых людей, что уж говорить про физиономии колобков. Есть смайлики, значение которых очевидно:

— веселье, смех, радость, ликование.

— печаль, грусть, тоска, недовольство.

— игривое настроение, поддразнивание.

— удивление, изумление, шок, страх.

— злость, обида, ярость.

и ещё несколько подобных — все возможные варианты семей и романтических союзов.

Но есть среди смайликов и такие, значение которых может трактоваться неоднозначно, а то и вовсе ставить в тупик:

— этот смайл изображает рыдающего в три — ну хорошо, в два — ручья человека, однако в версии для устройств Apple из-за приподнятых бровей и не перекошенного от рыданий рта он часто воспринимается как хохочущий до слёз. Аккуратнее с ним: захотите обозначить им горе, а вас неправильно поймут.

— по задумке этот смайл должен изображать молчание. Вместо этого он просто пугает до смерти.

— если со злобным чёртиком всё более-менее ясно («зол как чёрт»), то весёлый бес несколько озадачивает. Скорее всего, он не только в ярости, но ещё и предвкушает, как спляшет на могиле вашего оппонента. А вы-то, может, всего-навсего хотели проявить оригинальность и посла ть улыбку необычным смайлом.

— несмотря на то, что три мудрые обезьяны ничего не видели, не слышали и не говорили именно вследствие своей мудрости, эти морды закрывают глаза, рот и уши от стыда, растерянности и потрясения.

— набор кошачьих смайлов для тех, кто считает обычных колобков недостаточно экспрессивными и хочет добавить своим эмоциям умильности.

— вместо «привет» и «пока» можно помахать рукой.

— поднятые вверх руки, жест радостного приветствия или ликования.

— аплодисменты как искренние, так и саркастичные.

— если на этом рисунке видите руки, сложенные в молитвенном жесте, то для вас эмодзи может означать «спасибо» или «умоляю». Ну а если вы видите здесь состоявшееся «дай пять!», значит, вы очень жизнерадостный человек.

— поднятый вверх указательный палец может подчёркивать важность сообщения или выражать просьбу прервать собеседника вопросом, а может и просто указывать на предшествующее сообщение в чате.

— скрещённые на удачу пальцы.

— для кого-то это «стоп», а для кого-то «дай пять!».

— нет, это не трюфель. Совсем даже не трюфель.

— огр и японский гоблин. Похоже, кому-то не хватает привычных чёртиков.

— лжец. Его нос растёт, как у Пиноккио, каждый раз, когда он врёт.

— это и широко вытаращенные от изумления глаза, и бегающие глазки прохиндея, и даже похотливый взгляд. Если кто-то пришлёт вам такой смайлик в комментарии к фото, можете быть уверены, что фото удачное.

— а это просто глаз, и он следит за вами.

— молодая луна и полная луна. Вроде бы ничего особенного, но у этих смайлов есть свои поклонники, которые ценят их за жутковатые выражения лиц.

— очень часто встречающаяся девушка в фиолетовом. Её жесты означают ОК (руки над головой), «нет» (скрещённые руки), «привет» или «я знаю ответ» (поднятая вверх рука). У этого персонажа есть ещё одна поза, которая многих ставит в тупик — . По официальной версии, она символизирует работника справочной службы. Видимо, рукой она показывает, как пройти в городскую библиотеку.

— вы тоже видите здесь два напряжённых лица, предположительно недружелюбно настроенных? А вот и не угадали: по версии подсказок Apple, это смущённое лицо и упорное лицо. Кто бы мог подумать!

Кстати, подсказки к смайликам можно посмотреть в окне сообщений на mac OS , если открыть эмодзи и навести курсор на интересующий вас смайл. Вот так:

Где уместны смайлики

1. В неформальной дружеской переписке

Смешные жёлтые рожицы уместны в личном чатике, где вы делитесь не столько информацией, сколько настроением. При помощи смайликов вы посмеётесь над шуткой, посочувствуете, построите друг другу рожи. Здесь эмоциям самое место.

2. Когда эмоции плещут через край и не хватает слов

Иногда, когда в нашей жизни случается что-то очень важное, чувства так переполняют нас, что мы вот-вот лопнем. Тогда мы пишем эмоциональный пост в Facebook или выкладываем ослепительное фото в Instagram и украшаем его щедрой россыпью смайлов. Кому-то это, разумеется, не понравится, но что ж теперь, душить в себе все яркие ощущения? Главное — не злоупотреблять таким публичным проявлением бурных эмоций: это оттолкнёт подписчиков и поставит под сомнение вашу адекватность.

3. По договорённости для выделения сообщения в рабочей переписке

Это очень простой и удобный способ сделать заметными важные сообщения, требующие срочной реакции. Например, отлично подходит для этих целей. Но нужно заранее договориться, какие случаи у вас в компании считаются срочными и какой смайл вы будете для этого использовать.

Важно не переборщить: если у вас появится один смайл для сообщений об экстренных ситуациях, второй — для срочных вопросов, третий — для важных новостей, то скоро вся рабочая переписка превратится в новогоднюю гирлянду, на которую никто не смотрит.

Когда лучше обойтись без смайликов

1. В деловой переписке

Работа не место для эмоций. Здесь от вас требуется спокойствие, собранность и профессионализм. Даже если вы хотите подчеркнуть свою доброжелательность или выразить обеспокоенность ситуацией, используйте для этих целей слов а , а не смайлы.

2. При общении с иностранцами

Особенно это касается смайлов-жестов. Например, , которым вы хотели выразить одобрение, положит конец вашим хорошим отношениям с человеком из Греции или Таиланда. Ещё бы, ведь этим жестом вы послали его куда подальше.

Поэтому, если вы не уверены в своих глубоких познаниях особенностей национальной культуры вашего собеседника, не рискуйте.

3. Как ни странно, когда вы обсуждаете чувства и эмоции

Чувства — дело серьёзное. Если вы не просто болтаете, а раскрываете душу или делитесь чем-то важным, слова передадут ваши ощущения и переживания гораздо точнее, чем смайлы. «Ты мне дороже всех на свете» значит намного больше, чем десять сердечек в ряд. В конце концов, сердце у вас всего одно, вот его и дарите.

Помните, что смайлики — это приправа, а не основной ингредиент. Чтобы придать выразительности вашему сообщению, их нужно совсем немного.