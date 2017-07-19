Крупные города республики свяжет новый 90-километровый транспортный узел

07 Август 2017 | новости

Набережные Челны и Нижнекамск станут доступнее друг другу благодаря новому транспортному узлу, который растянется на 90 километров. Его строительство запланировано в рамках возведения Камской агломерации, сообщил ИА «Татар-информ» глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Доступнее станет и Елабуга. Кроме того, в рамках нового проекта будет возведен мост через Каму в районе Соколок. Сформировано техзадание и ведутся предпроектные работы по узлу и транспортной инфраструктуре.

Таким образом, построенная дорожная сеть значительно увеличит пропускную способность транспортных систем, что благотворно скажется на экономике не только крупнейших городов республики, но и в целом региона.

«Реализация данного проекта очень важна для нас — он включает в себя составляющие, которые связаны с развитием крупной промышленности и всего, что составляет не только экономику нашей территории, но и экономику нашей республики: нефтехимия, нефтепереработка, энергетика, шинное производство. Это очень амбициозный и очень важный проект», — резюмировал чиновник.