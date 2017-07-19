Сегодня кукморяне смогут увидеть частичное лунное затмение

07 Август 2017 | новости

Затмение продлится с 20.24 до 22.19 7 августа по московскому времени.

Частичное лунное затмение сегодня, 7 августа, при хороших метеоусловиях можно будет наблюдать без использования каких-либо приборов почти на всей территории России. Об этом рассказала лектор Санкт-Петербургского планетария, сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха, передает ТАСС.

Затмение будет заметно по всей стране за исключением Чукотки и Камчатки, где к тому моменту туже взойдет Солнце. Оно продлится с 20.24 до 22.19 по московскому времени, максимальная фаза придется на 21.20.

Естественный спутник Земли пройдет через северную часть тени планеты, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное <...>. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», – подчеркнула собеседница агентства.

Следующее лунное затмение случится 31 января 2018 года. Его увидят жители всех регионов РФ, кроме западных и юго-западных.

Татар-информ