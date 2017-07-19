ГЖФ при Президенте РТ построил 84 дома по программе соципотеки

07 Август 2017 | новости

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Государственный жилищный фонд при Президенте РТ по программе соципотеки построил 84 дома на 4154 квартиры площадью 227,2 тыс. кв. м. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

По словам Фролова, из 127 строящихся объектов в высокой степени готовности находятся 89 домов, в средней – 29, в низкой – 9 объектов.

Также он сообщил, что в 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. На сегодня введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м. Помимо этого, на одном объекте в Иннополисе завершены строительно-монтажные работы, а на объекте в Апастовском районе ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году планируется построить 17 домов для 50 ветеранов, добавил Фролов. На сегодня завершено строительство четырех объектов, еще четыре дома находятся в высокой степени готовности, девять – в средней степени.