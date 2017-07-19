Каникулы или отпуск? Не знаете, чем развлечь ребенка летом? Дельфины тебя зовут!

07 Август 2017 | Тема дня

Чем заняться солнечным летним днем? Конечно, съездить в дельфинарий!

Лето в самом разгаре — пришло время для новых ощущений, ярких эмоций и интересных поездок! Набережночелнинский дельфинарий приглашает на свои новые шоу-программы!

Дельфинарий в Набережных Челнах — это единственный стационарный дельфинарий в Поволжье. Каждое шоу здесь — это радостное событие, в котором царит атмосфера праздника. Посещение дельфинария станет ярким событием этого лета!

Чем же можно порадовать себя и близких в Набережночелнинском дельфинарии?

1. Посмотреть новые шоу-программы: световое шоу «Дыхание моря» и шоу «Пираты Карибского моря» . Став зрителем этих увлекательных шоу-программ Челнинского дельфинария, Вы познакомитесь с такими морскими артистами, как Дальневосточный белый кит, Черноморские дельфины Афалина и Южноамериканский морской котик.

Гавайское приключение from Chelnu Delphinarium on Vimeo.

2. Осуществить мечту - поплавать с дельфинами

Самые сильные впечатления, конечно же, доставит плавание с дельфинами. Плавание в окружении дельфинов, когда вы, держась за их плавники кружите по бассейну, катаетесь на их сильных спинках, дарит такие же незабываемые впечатления, как поездка в экзотические страны!

Общение с этими прекрасными созданиями снимает усталость, нервное напряжение и заряжает положительной энергией. Для детей данная услуга доступна с пяти лет.

3. Сфотографироваться с дельфинами

Самые яркие моменты лучше всего запечатлеть на фото. Близкий контакт с дельфином, возможность дотронуться до него и загадать заветное желание, когда вы сидите рядом с ним на помосте, на расстоянии вытянутой руки – отличная тема для памятной фотографии. Мы предлагаем два вида фотографий, первый – фото на помосте, когда дельфин находится рядом с вами на суше, в непосредственной близости. Второй тип фотографии – прыжок к вашей вытянутой руке.

4. Отметить День рождения с дельфинами

Все мы немного привыкли к "стандартным" дням рождения. Все они проходят по одному и тому же сценарию: праздничный стол, дома или в кафе и вручение подарков. В лучшем случае планируется выезд на природу.

Настоящим подарком для родных и любимых станет день рождения, проведенный с дельфинами.

Именинника ждет целая программа развлечений и памятные подарки. Услуга доступная как для детей, так и для взрослых именинников.

Звоните, бронируйте билеты и приезжайте всей семьей в Набережночелнинский дельфинарий!

Расписание представлений и стоимость билетов и услуг уточняйте на сайте или по тел. 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), (8552) 70-16-42

Предварительное бронирование и покупка билетов на сайте

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12

Набережночелнинский дельфинарий желает вам счастливых летних каникул!