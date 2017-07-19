Каникулы или отпуск? Не знаете, чем развлечь ребенка летом? Дельфины тебя зовут!

Чем заняться солнечным летним днем? Конечно, съездить в дельфинарий!
Лето в самом разгаре — пришло время для новых ощущений, ярких эмоций и интересных поездок! Набережночелнинский дельфинарий приглашает на свои новые шоу-программы!
Дельфинарий в Набережных Челнах — это единственный стационарный дельфинарий в Поволжье. Каждое шоу здесь — это радостное событие, в котором царит атмосфера праздника. Посещение дельфинария станет ярким событием этого лета!
Чем же можно порадовать себя и близких в Набережночелнинском дельфинарии?
1. Посмотреть новые шоу-программы: световое шоу «Дыхание моря» и шоу «Пираты Карибского моря». Став зрителем этих увлекательных шоу-программ Челнинского дельфинария, Вы познакомитесь с такими морскими артистами, как Дальневосточный белый кит, Черноморские дельфины Афалина и Южноамериканский морской котик.
Гавайское приключение from Chelnu Delphinarium on Vimeo.
2. Осуществить мечту - поплавать с дельфинами
Самые сильные впечатления, конечно же, доставит плавание с дельфинами. Плавание в окружении дельфинов, когда вы, держась за их плавники кружите по бассейну, катаетесь на их сильных спинках, дарит такие же незабываемые впечатления, как поездка в экзотические страны!
Общение с этими прекрасными созданиями снимает усталость, нервное напряжение и заряжает положительной энергией. Для детей данная услуга доступна с пяти лет.
3. Сфотографироваться с дельфинами
Самые яркие моменты лучше всего запечатлеть на фото. Близкий контакт с дельфином, возможность дотронуться до него и загадать заветное желание, когда вы сидите рядом с ним на помосте, на расстоянии вытянутой руки – отличная тема для памятной фотографии. Мы предлагаем два вида фотографий, первый – фото на помосте, когда дельфин находится рядом с вами на суше, в непосредственной близости. Второй тип фотографии – прыжок к вашей вытянутой руке.
4. Отметить День рождения с дельфинами
Все мы немного привыкли к "стандартным" дням рождения. Все они проходят по одному и тому же сценарию: праздничный стол, дома или в кафе и вручение подарков. В лучшем случае планируется выезд на природу.
Настоящим подарком для родных и любимых станет день рождения, проведенный с дельфинами.
Именинника ждет целая программа развлечений и памятные подарки. Услуга доступная как для детей, так и для взрослых именинников.
Звоните, бронируйте билеты и приезжайте всей семьей в Набережночелнинский дельфинарий!
Расписание представлений и стоимость билетов и услуг уточняйте на сайте или по тел. 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), (8552) 70-16-42
Предварительное бронирование и покупка билетов на сайте
Адрес: г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12
Набережночелнинский дельфинарий желает вам счастливых летних каникул!