5 причин не выбрасывать пакетики из коробок с обувью

06 Август 2017 | Копилка советов

Всякий раз, когда вы покупаете новую пару обуви, то обязательно обнаруживаете внутри них подобные мешочки. И что же с ними нужно сделать? Многие, например, всегда выбрасывают их.

Однако существует информация, узнав которую, вы точно откажетесь от принятого алгоритма действий.



Эти мешки, наполненные диоксидом кремния, который является совершенно невероятным средствами сушки. Они впитывают практически все. Не верите? Попробуйте сами!



Вот несколько примеров использование этих мешочков.



1. Шкафчик для полотенец.



Вы можете запросто поместить их в шкафчики с полотенцами, чтобы избежать излишней влаги.



2. Окна автомобиля.



Если положите эти пакетики в салон автомобиля, то сможете навсегда забыть о затуманенных окнах. Лучшее применение для пакетиков.



3. Сохраните свой телефон.



Если Вы случайно утопили свой телефон, то все еще можете сохранить его, положив его в коробку с подобными пакетиками.



4. Сохраните старые фотографии.



С течением времени, старые фотографии начинают терять свой вид. Положите 2-3 мешочка в коробку с фотографиями – и вы сможете избежать этой проблемы.



5. Увеличьте жизнь макияжа и бритвы.

Положив пакетики в коробку с косметикой или бритвами, вы увеличите срок их годности.