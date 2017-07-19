Изменения в законодательстве о противодействии коррупции

07 Август 2017 | Прокуратура

Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ внесены изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О службе ворганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон "О противодействии коррупции" дополнен новой статьей 15 "Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.

Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться Правительством РФ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.