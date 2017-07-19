Гороскоп на 7 августа

06 Август 2017 | новости

Звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день. Единственное, чего следует избегать – это споров. Они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар.

ОВЕН

Овен может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих. Возможно, у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, он сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Овен способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес. Правда, звезды гороскопа предупреждают: увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа предоставляют Тельцу хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально. Планы окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Тельцу не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам просто противопоказано сидеть на одном месте. Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови. Звезды советуют Близнецам не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шопинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Близнецам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное – не терять контроль над ситуацией и над собой.

РАК

У Рака могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Рака и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, ему стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?»

ЛЕВ

Ситуация может поставить Льва перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Льва. Возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное – сделав этот выбор, Льву придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все за и против. Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Льву, что делать, а ум – чего не делать.

ДЕВА

У Девы ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть ее в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды гороскопа советуют не торопиться. Скорее всего, что бы она ни выбрала, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Дева не чувствует в себе уверенности – значит, стоит поискать другие варианты.

ВЕСЫ

День предоставляет хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Весы смогут завязать новые знакомства. День наделяет их коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют обязательно выбраться в свет: посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Весы сумеют показать себя во всей красе.

СКОРПИОН

Скорпион не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Скорпиону вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далеко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

СТРЕЛЕЦ

Лучше всего Стрелец будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, ему требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Стрельца, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа советуют Козерогу провести как можно больше времени вне дома. К примеру, стоит организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Козерог не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Козерогу следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

ВОДОЛЕЙ

Есть вероятность того, что отношения Водолея подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Водолей захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

РЫБЫ

Рыбам стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг. Из разговоров окружающих они могут узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что Рыбам не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут им преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Рыб – это не столько их личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.