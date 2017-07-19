Невеста разбилась в авто по дороге на свадьбу (фото, видео)

06 Август 2017 | новости

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Башкирии в ДТП погибла 23-летняя девушка, сообщают «Вести KAMAZа».

ДТП произошло накануне днем на 23-м километре трассы Бишкураево – Аднагулово – Новые Бишинды в Туймазинском районе. 31-летний житель Нижневартовска, управляя иномаркой «Ниссан», выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Самарой», за рулем которой была 23-летняя жительница села Туктагулово.

В результате аварии девушка скончалась на месте. Как выяснилось, она ехала от парикмахера на собственную свадьбу. В ДТП также пострадала ее 26-летняя пассажирка и водитель и пассажирка иномарки. Все трое были госпитализированы.