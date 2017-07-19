Девушка дождя

06 Август 2017 | Литературная страничка

Больше месяца Ильхам не находил себе места, ему хотелось поделиться своей тайной, которая так теребила его душу. Хотя и на работе, и в жизни его окружали друзья, с которыми можно было бы поделиться. Но ведь очень часто так бывает, что делясь самым сокровенным, собеседник может рассказать это другому. Не зря говорят: знают двое, знают все. Было время, когда Ильхам делился секретом с друзьями, но через других они возвращались к нему обратно. Мужчина, положив голову на руль своей машины, подумал: «Если и сегодня не найду с кем поделиться, то ей Богу, сойду с ума». В ту минуту ему в голову пришла мысль поехать на вокзал. Он стал корить себя за то, что не додумался до этого раньше. Оставив машину на платной автостоянке, Ильхам буквально влетел в вагон поезда, который вот-вот должен был тронуться. «Успел, слава Богу», - подумал он и подсел к сонному мужчине. Ильхам мысленно говорил сам с собой, ругал, что и здесь ему некому рассказать, не с кем поделиться.

- Куда едете? Что случилось? Вы чем-то обеспокоены? – вдруг спросил у тяжело вздыхающего парня пассажир напротив.

- В Кукмор, - неохотно ответил парень.

- Значит, и вы едете на день города, - сказал мужчина, словно проверяя, но Ильхам не ответил.

- И я еду в Кукмор. Еду в надежде исправить свою ошибку, которую совершил десять лет назад, - сказал он. По нему было видно, что мужчина хочет выговориться. Но Ильхаму было не до него, в этот момент он думал, что если ему ответит, то придется выслушать своего нового знакомого. И словно дав понять, что ему до него нет дела, Ильхам уставился в окно.

- Придет и твоя очередь рассказать о том, что у тебя в душе. Послушай сначала меня, затем сделаешь выводы и поймешь, где допустил ошибку, - эти слова удивили парня. «Откуда же он узнал о моей тайне», - подумал он...

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