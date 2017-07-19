Сотрудниками полиции за кражу сотового телефона задержан житель Кукмора

06 Август 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районного отдела внутренних дел, 31 июля около 19.00 часов в дежурную часть поступило заявление 54-летней жительницы Кукмора, где она сообщила, что 30 июля около 15.00 часов в одном из магазинов города из продовольственной корзины неизвестный похитил ее сотовый телефон марки “Самсунг”. Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки было установлено лицо, совершившее данное противоправное деяние. Им оказался 39-летний житель нашего города. В отношении данного лица решается вопрос о возбуждении уголовного дела.