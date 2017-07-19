Подпишись на газету по сниженной цене и выиграй приз!

Началась подписка на периодические издания на первое полугодие 2018 года. До конца августа подписку можно оформить по сниженной цене, на районную газету на полгода можно подписаться за 616 рублей 44 копейки, для организаций – 706 рублей 44 копейки.

До 31 августа редакция газеты среди своих подписчиков объявляет акцию. Будущим счастливым обладателям призов уже приготовили подарки. Главный приз – пылесос.

Условия акции прежние: подписаться на районную газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») на первое полугодие 2018 года и принести подписную квитанцию или же ее копию в редакцию. Также ее можно отправить на электронный адрес газеты, в этом случае не забудьте указать свой номер телефона для связи.

Итоги акции будут подведены 6 сентября.

Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)

Сроки акции с 21 июля 2017 года по 6 сентября 2017 года.