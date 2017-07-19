Магнитные бури в августе 2017: самые опасные дни

05 Август 2017 | новости Печать

Магнитные бури в августе 2017: самые опасные дни

В августе 2017 года ожидается целых четыре магнитных бури: 17, 18 и 28 августа.

В эти дни могут ощущаться симптомы сильной головной боли, усталости, общего плохого самочувствия, бессонницы и других неприятных состояний, которые влияют даже на здорового человека. 

Напоминаем, что в периоды магнитных бурь следует:

  • Ограничить вредные привычки -  курение, употребление алкоголя крайне нежелательно в опасные дни.
  • Постарайся не садиться за руль.
  • Включи в свой рацион больше фруктов, ягод и овощей.
  • Проводи этот день на свежем воздухе.
  • Ограничь физические и умственные нагрузки.

 

 


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