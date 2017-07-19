Магнитные бури в августе 2017: самые опасные дни

В эти дни могут ощущаться симптомы сильной головной боли, усталости, общего плохого самочувствия, бессонницы и других неприятных состояний, которые влияют даже на здорового человека.
Напоминаем, что в периоды магнитных бурь следует:
- Ограничить вредные привычки - курение, употребление алкоголя крайне нежелательно в опасные дни.
- Постарайся не садиться за руль.
- Включи в свой рацион больше фруктов, ягод и овощей.
- Проводи этот день на свежем воздухе.
- Ограничь физические и умственные нагрузки.