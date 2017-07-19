Магнитные бури в августе 2017: самые опасные дни

05 Август 2017 | новости

В августе 2017 года ожидается целых четыре магнитных бури: 17, 18 и 28 августа.

В эти дни могут ощущаться симптомы сильной головной боли, усталости, общего плохого самочувствия, бессонницы и других неприятных состояний, которые влияют даже на здорового человека.

Напоминаем, что в периоды магнитных бурь следует: