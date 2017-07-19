Агрохимический анализ почвы - показатель плодородия

05 Август 2017 | Специалисты советуют

При проведении плановых выездных проверок были выявлены случаи несоблюдения стандартов, правил и регламентов проведения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

Руководители и специалисты некоторых хозяйств имеют смутное представление о параметрах, стандартах и показателях почвенного плодородия земли. Стремясь получить высокие урожаи, хозяйства вносят удобрения сверх нормы, без учета последствий для плодородия земель, нанося тем самым вред почве как природному объекту.

Землепользователи обязаны знать агрохимические показатели своей земли и пользоваться ими на практике, поэтому необходимо своевременно возделывать земельные участки, выполнять комплекс мероприятий, обеспечивающих воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, производить сельскохозяйственную продукцию способами, ограничивающими неблагоприятное воздействие на почвы.

Для этого необходимо периодически (1 раз в 5 лет) проводить агрохимическое обследование почв, с целью выявления их деградации, степени загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами и другими опасными веществами. В случае выявления загрязнения почв, снижения их плодородия землепользователь обязан выполнить комплекс агрохимических противоэрозионных и других мероприятий, направленных на повышение плодородия почв и снижение загрязняющих веществ в почве. За невыполнение вышеперечисленных мероприятий и непроведения в срок агрохимического обследования почв на землях сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены критерии существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Для проведения агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий необходимо заключить договор с организациями, аккредитованными в области почвенно-агрохимических изысканий. Почва - колоссальное природное богатство, обеспечивающее человека продуктами питания, животных - кормами, а промышленности - сырьем. Поэтому охрана почвы является одной из первостепенных задач муниципальных органов и государственных органов власти.

Рафис НИЗАМИЕВ, государственный инспектор Россельхознадзора