Из-за разгула стихии в одном из районов Татарстана повреждены крыши 20 домов (видео)

05 Август 2017 | новости

Кровли были частично повреждены в частных домах в селе Ерыкла и в многоквартирных строениях в городе Нурлат.

В Нурлатском районе прошел грозовой фронт, кровли 20 домов были повреждены, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что из-за сильного грозового фронта с усилением ветра до 17 м/с были частично обрушены кровли частных жилых домов в Нурлатском районе.

Прибывшие на место сотрудники Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона, установили, что кровли были частично повреждены в селе Ерыкла и в городе Нурлат.

В селе Ерыкла на площади 120 квадратных метров были частично разрушены кровли пятнадцати частных домов по улицам Школьная и Речная. Всего в этих домах проживают 40 человек, из них семеро детей.

В Нурлате поврежденными оказались кровли пяти домов, на общей площади 76 квадратных метров. Из них четыре многоквартирных дома по улице Гаматдинова. Всего в поврежденных домах проживают 137 человек, из них 38 детей.

В результате инцидента электро и газоснабжение нарушено не было, социально-значимые объекты не получили повреждений. Никто из жителей не пострадал.

В данный момент на месте развернуты аварийно-восстановительные работы бригадами ТСЖ «Комфорт» и собственниками частных домов. Завершение восстановительных работ запланировано на 7 августа.