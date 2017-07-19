Росреестр Татарстана предлагает кукморянам экономить на государственной пошлине

05 Август 2017 | Специалисты советуют

Как известно, за совершение юридически значимых действий при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена государственная пошлина. Росреестр Татарстана напоминает, что ее размер можно значительно уменьшить, если подать документы в электронном виде.

При этом надо иметь в виду, что указанным преимуществом могут воспользоваться только физические лица, то есть обычные граждане, которые оформляют свои права на недвижимое имущество или совершают сделки с недвижимостью. На юридических лиц данная норма не распространяется.

Одни из самых востребованных госуслуг – это государственная регистрация права, доли в праве, договора аренды, договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, ограничений (обременений) и так далее. Для физических лиц размер госпошлины за перечисленные виды регистрационных действий составляет 2 000 рублей. Таким образом, если заявитель подаст документы в электронном виде, то, соответственно, размер госпошлины составит уже, например, не 2000 рублей, а 1400. Более того, при таком способе предоставления документов регистрация недвижимости будет проведена в сокращенные сроки. Так, например, различные виды сделок регистрируются всего за один день (!) вместо девяти отведенных.

К сведению

Подробно ознакомиться с размерами пошлины за государственную регистрацию прав можно на сайте Росреестра (вкладка «Физическим лицам»- «Стоимость, реквизиты и образцы платежных документов» - «Размеры госпошлины за регистрацию прав»). За предоставление услуги по государственному кадастровому учету плата не взимается. От уплаты госпошлины за государственную регистрацию прав (за исключением госрегистрации ограничений (обременений) освобождаются физические лица, признанные малоимущими.