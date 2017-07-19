Шесть предметов в доме, которые приносят неудачу

05 Август 2017 | Копилка советов

Некоторые люди очень суеверны. Они постоянно ищут повод для переживания, накручивают себя и мысленно проектируют на неудачу. Но все-таки не нужно осуждать такое отношение к жизни. Ведь если суеверия существуют, значит, под этим есть какие-то основания, и прислушаться к опыту других людей всегда полезно, сообщает newsyou.info.

Вот шесть предметов в доме, которые могут принести неудачу:

1. Кактусы

Фен-шуй гласит, что все растения с шипами и колючками (кроме роз) приносят в дом отрицательную энергию и невезение.

2. Мертвые растения

Во-первых, вам нужно следить за тем, чтобы ваши растения не сохли, а пропавшие листочки — сразу выбрасывать. Во-вторых, не стоит украшать квартиру искусственными цветами. Это тоже источник негативной энергетики.

3. Зеленые стены

Здесь все упирается в историю. Когда-то ученые использовали мышьяк, чтобы сделать зеленые обои. Во влажном состоянии они стали вырабатывать ядовитый газ, который отравил людей. С тех пор считается, что зеленые стены — к неудачам.

4. Пустые кресла-качалки

Ирландцы считают, что пустое кресло-качалка приглашает незваных духов, чтобы те пришли и сидели в нем. Если кресло качается само по себе, то они уже поселились в доме.

5. Черные двери

Только если они не обращены на север. В ином случае они влекут за собой невезение.

6. Старый календарь

Фольклор гласит, что отображение неправильного года, месяца или дня укорачивает жизнь. Нельзя зацикливаться на прошлом и останавливать время. Это же касается и не идущих часов.

Если для вас суеверия имеют значение, то прислушайтесь к этим советам и постарайтесь исправить недочеты в вашем доме.