Кукморских водителей и пешеходов поздравили со Всемирным днем светофора (фото)

05 Август 2017 | новости Печать

Кукморских водителей и пешеходов поздравили со Всемирным днем светофора (фото)

Сегодня, 5 августа, отмечается Всемирный день светофора. По этому случаю госавтоинспекторы и волонтеры Кукмора провели акцию на улице Ленина.

Они поздравили водителей и пешеходов с праздником, раздали памятки и пожелали всем безопасных дорог.


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