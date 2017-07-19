Кукморских водителей и пешеходов поздравили со Всемирным днем светофора (фото)

05 Август 2017 | новости

Сегодня, 5 августа, отмечается Всемирный день светофора. По этому случаю госавтоинспекторы и волонтеры Кукмора провели акцию на улице Ленина.

Они поздравили водителей и пешеходов с праздником, раздали памятки и пожелали всем безопасных дорог.

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