МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погоды

05 Август 2017 | новости Печать

МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погоды

Консультация-предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений 

 

с  18 час.  5 августа  до 06 час.  6 августа

Вечером 5 августа и ночью 6 августа на территории Республики Татарстан местами ожидаются: гроза, сильный дождь, кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, локально град.

 

на  6 августа

 

с 18 час. 5 августа до 18 час. 6 августа

По Казани: Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.  Минимальная температура воздуха ночью +14..+16˚.  Максимальная температура воздуха днем +23..+25˚.

По Предволжью и Западному Предкамью: Переменная облачность.  Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью  +12..+16˚.  Максимальная температура воздуха днем  +22..+25˚. 

По Западному Закамью: Переменная облачность. Ночью местами  дождь, гроза,  возможен град.

Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.  Минимальная температура воздуха ночью +13..+16˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+26˚.  

По Восточному Предкамью и Закамью: Переменная облачность. Небольшой, умеренный, местами сильный дождь; местами гроза, град. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.  Минимальная температура воздуха ночью +14..+17˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+28˚. 

 

на  7 августа

с 18 час. 6 августа до 18 час. 7 августа

 

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный  4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18˚; максимальная температура воздуха днем +23..+28˚.

 

на  8 августа

с 18 час. 7 августа до 18 час. 8 августа

 

Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, умеренный, местами сильный дождь.

Местами гроза, в отдельных районах град. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 16 м/с; при грозе с кратковременными усилениями 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14..+19˚; максимальная температура воздуха днем +21..+26˚.


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