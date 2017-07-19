МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погоды

05 Август 2017 | новости

Консультация-предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений

с 18 час. 5 августа до 06 час. 6 августа

Вечером 5 августа и ночью 6 августа на территории Республики Татарстан местами ожидаются: гроза, сильный дождь, кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, локально град.

на 6 августа

с 18 час. 5 августа до 18 час. 6 августа

По Казани : Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14..+16˚. Максимальная температура воздуха днем +23..+25˚.

П о Предволжью и Западному Предкамью : Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12..+16˚. Максимальная температура воздуха днем +22..+25˚.

По Западному Закамью : Переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза, возможен град.

Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+16˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+26˚.

По Восточному Предкамью и Закамью: Переменная облачность. Небольшой, умеренный, местами сильный дождь; местами гроза, град. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14..+17˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+28˚.

на 7 августа

с 18 час. 6 августа до 18 час. 7 августа

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18˚; максимальная температура воздуха днем +23..+28˚.

на 8 августа

с 18 час. 7 августа до 18 час. 8 августа

Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, умеренный, местами сильный дождь.

Местами гроза, в отдельных районах град. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 16 м/с; при грозе с кратковременными усилениями 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14..+19˚; максимальная температура воздуха днем +21..+26˚.