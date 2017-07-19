С нового учебного года в школах вводят новый предмет

В российских школах с нового учебного года вводится изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего общего образования, сообщается на сайте Минобрнауки.

«Однако дата 1 сентября 2017 года обозначена на федеральном уровне как ориентир. У каждой школы есть право самостоятельно принять решение о включении астрономии в расписание с 1 сентября 2017 года или позже, с 1 января 2018-го», — говорится в сообщении.

В методических рекомендациях, направленных министерством в субъекты России, указано, что изучение астрономии «вводится по мере создания в образовательных организациях соответствующих условий».

Решение о том, в каком классе ввести изучение астрономии, оставлено за школой.

«Возможен вариант изучения либо в 10-м, либо в 11-м классах. При этом может быть использован модульный принцип изучения. Важно, чтобы объем часов на изучение астрономии за весь период составлял не менее 35 часов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕГЭ по астрономии (в том числе на добровольной основе) не планируется вводить.

В сентябре 2016 года сообщалось, что министр образования и науки России Ольга Васильева пообещала вернуть в школьную программу уроки астрономии, пишет Газета.ru.