Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар побывали в Кукморе (фоторепортаж)

05 Август 2017 | Тема дня

Со 2 по 6 августа в Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар. В его работе принимают участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, более 130 журналистов. Среди делегатов масштабного форума есть и представитель нашего города - руководитель местной организации татарских женщин «Ак калфак» Зумара Зиганшина.

Делегаты Съезда работали на дискуссионных площадках «Татарский дух: язык и наследие», «Семья, демография, национальное воспитание», «Татарское предпринимательство и меценатство». Также участвовали в обсуждении на круглом столе «Музей татарской эмиграции и Портретная галерея татарского народа».

На пленарном заседании Всемирный конгресс татар подвел итоги работы за 5 лет Исполнительного комитета и общественных организаций при нем.

Сегодня, 5 августа делегатов и гостей Съезда приняли в городе Кукмор. Мероприятие началось с концерта в Вахитовском сельском доме культуры. Не остались без внимания гостей и мега-фермы хозяйств имени Вахитова и «Урал». Экскурсии в Кукморский краеведеческий музей, медресе, выступления воспитанников детского сада «Созвездие» оставили у делегатов положительные впечатления.

Песнями и плясками встретил гостей майдан Сабантуя возле деревни Киндеркуль. Бурными аплодисментами сопровождались выступления творческих коллективов, фольклорных ансамблей района. Гостям очень понравились подворья, где они смогли ознакомиться с национальным бытом, культурой нашего народа, выставкой продукций валяльно-войлочного комбината, завод Металлопосуды, швейной фабрики. Национальные игры, развлечения – все это было на малом Сабантуе. Делегаты и гости Съезда приятно провели время до самого вечера, общались, обменивались мнениями. Полные впечатлений от Кукмора гости отправились в путь.

Алсу САЛЯХУТДИНОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ