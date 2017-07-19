Женщина просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в период времени с 12.00 часов 28 июля по 14.00 часов 29 июля тайно похитил принадлежащие ей зимние колеса в количестве 4 штук из гаража, расположенного рядом с одним из домов по улице Тинчурина города Кукмор. Сотрудниками полиции лицо, совершившее данное противоправное деяние, установлено. Им оказался 29-летний житель соседнего района. В отношении данного лица решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
У жительницы Кукмора украли автомобильные колеса
05 Август 2017 | Происшествия в Кукморе Печать
По данным районного отдела внутренних дел, 29 июля около 17.30 часов в дежурную часть поступило заявление 33-летней жительницы Кукмора.
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