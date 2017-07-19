У жительницы Кукмора украли автомобильные колеса

05 Август 2017 | Происшествия в Кукморе

Женщина просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в период времени с 12.00 часов 28 июля по 14.00 часов 29 июля тайно похитил принадлежащие ей зимние колеса в количестве 4 штук из гаража, расположенного рядом с одним из домов по улице Тинчурина города Кукмор. Сотрудниками полиции лицо, совершившее данное противоправное деяние, установлено. Им оказался 29-летний житель соседнего района. В отношении данного лица решается вопрос о возбуждении уголовного дела.