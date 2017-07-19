В Кукморе ветеринарными работниками от бешенства привит домашний скот

05 Август 2017 | новости

По данным районного ветеринарного объединения, на 1 июля в районе ветеринарными работниками от бешенства были привиты 982 лошади (150 из них – в коллективных хозяйствах), 41602 головы крупного рогатого скота (26817 из них – в коллективных хозяйствах), в частных хозяйствах -12134 козы и овцы, 4034 – собаки, 7000 – кошек. Как сообщали средства массовой информации, в последнее время в деревне Измя соседнего Сабинского района была зарегистрирована вспышка бешенства, для того, чтобы это заболевание не распространилось в другие населенные пункты, на основании указа Президента республики Рустама Минниханова в этой деревне был объявлен карантин. Во избежание неприятностей, просим с пониманием относиться к вакцинации скота.