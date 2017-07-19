Гороскоп на 5 августа

05 Август 2017 | новости

Звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно так же и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

ОВЕН

У Овна будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют воспользоваться этим, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. День идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа предоставляют Тельцу хорошие возможности, но, чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать. Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Телец будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Тельцу завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже минус в уверенный плюс.

БЛИЗНЕЦЫ

День, когда Близнецы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы. Звезды гороскопа дарят им успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Близнецы затеют глобальный проект, то не пожалеют. Со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты.

РАК

Раку предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая выбор, не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более орлу и решке. Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, не придется жалеть ни о чем.

ЛЕВ

Лев будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Лев будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С его точки зрения, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу Лев действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

ДЕВА

В гороскопе будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать ее меньше всего – Дева уверена в своей правоте и во всем, что она делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ей в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ней сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить совета. Дева охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет.

ВЕСЫ

Энергичности Весов окружающие могут только позавидовать: в их гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил кинутся, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Весы в том, что, за что бы они ни взялись, все в их руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

СКОРПИОН

Неожиданные трудности могут застать Скорпиона врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться. Звезды гороскопа наделяют такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми, даже самыми несговорчивыми, Скорпион сумеет договориться.

СТРЕЛЕЦ

Настоящей музыкой для Стрельца будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Стрельцу полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Стрелец не пожалеет. Он способен на многое: к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться.

КОЗЕРОГ

Уверенность в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить делам. Как иначе объяснить тот факт, что Козерог способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Козерог уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Козерог сможет преуспеть.

ВОДОЛЕЙ

Водолей рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Водолей способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Водолея, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Водолею встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

РЫБЫ

Гороскоп будет переполнен яркими эмоциями. День наделяет их живым воображением, благодаря чему Рыбы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды – это спонтанность чувств: Рыбы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно: улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.