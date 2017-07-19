Маленькие велосипедисты Кукморского детского сада «Березка» повторили ПДД (фото)

04 Август 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Маленькие велосипедисты Кукморского детского сада «Березка» повторили ПДД (фото)

Среди воспитанников старшей  группы Кукморского детского сада «Березка» был проведен праздник по ПДД «Водительские права для маленьких велосипедистов».

Вместе с сотрудником учреждения «Безопасность дорожного движения» Еленой Яковлевой дети  повторили свои знания о том, какие правила надо знать велосипедистам, где можно кататься на велосипедах и о многом другом. Вместе с воспитателями дети  разделились на команды велосипедистов и пешеходов, повторили правила проезда и перехода проезжей части, устроили соревнования на велосипедах и автомобилях.

По окончании праздника детям были вручены пазлы «Дорожные знаки» и взято обещание - свято соблюдать все правила дорожного движения.

 

 

 


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