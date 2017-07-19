Маленькие велосипедисты Кукморского детского сада «Березка» повторили ПДД (фото)

04 Август 2017 | ГИБДД сообщает

Вместе с сотрудником учреждения «Безопасность дорожного движения» Еленой Яковлевой дети повторили свои знания о том, какие правила надо знать велосипедистам, где можно кататься на велосипедах и о многом другом. Вместе с воспитателями дети разделились на команды велосипедистов и пешеходов, повторили правила проезда и перехода проезжей части, устроили соревнования на велосипедах и автомобилях.

По окончании праздника детям были вручены пазлы «Дорожные знаки» и взято обещание - свято соблюдать все правила дорожного движения.