Мужчина сжёг бывшую жену в дачном доме

04 Август 2017 | новости

В БСМП Набережных Челнов после трех дней лечения скончалась 41-летняя женщина, доставленная из садоводческого общества «Заря». У нее был ожог 70 процентов кожного покрова. В настоящее время идет поиск ее бывшего сожителя, который, по версии следователей, совершил поджог дома со спящей челнинкой.

Как ранее сообщили «Челнинские известия», 31 июля, в 7.18, произошел пожар на улице № 5 в старом одноэтажном дощатом дачном доме. Здесь с вечера находились двое – мужчина и его подруга. С утра 37-летний хозяин дома ушел по делам к соседу, но, увидев дым, прибежал узнать, что случилось. Он на руках вынес женщину из горящего дома и вызвал «скорую». Сам мужчина не пострадал.

Пожарные сразу исключили версию с неисправной электропроводкой.

«Электричество в дачном доме отключено из-за неуплаты еще в 1994 году, – сообщили «Челнинским известиям» в отделе надзорной деятельности. – Поэтому разрабатывается версия поджога, который мог устроить из ревности бывший сожитель погибшей женщины. Как отмечено в акте, на месте происшествия выявлены несколько очагов возгорания».