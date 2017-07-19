Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена социальному работнику отделения надомного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения “Тылсым” Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском районе Хазиевой Галине Юрьевне.
Кукморянке объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан
04 Август 2017 | новости Печать
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