Кукморянке объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан

04 Август 2017 | новости Печать

Кукморянке объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан

Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена социальному работнику отделения надомного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения “Тылсым” Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском районе Хазиевой Галине Юрьевне.


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