В Кукморе произошло ДТП с пострадавшим (фото)

04 Август 2017 | ГИБДД сообщает Печать

В Кукморе произошло ДТП с пострадавшим (фото)

Водитель «Оки» после оказания медицинской помощи в ЦРБ отпущен домой

2 августа в 16.00  часов возле дома №53 по улице Степана Разина города Кукмор, водитель автомашины TOYOTA RAV4, двигаясь со стороны улицы Чернышевского в направлении улицы Садовая города Кукмор, управляя автомобилем, не выбрал безопасный интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем «Ока», движущегося по той же полосе спереди. 

ОГИБДД по Кукморскому району  напоминает жителям и гостям нашего района, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения  поможет повысить культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.

 

 


 


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