В Кукморе произошло ДТП с пострадавшим (фото)

04 Август 2017 | ГИБДД сообщает

2 августа в 16.00 часов возле дома №53 по улице Степана Разина города Кукмор, водитель автомашины TOYOTA RAV4, двигаясь со стороны улицы Чернышевского в направлении улицы Садовая города Кукмор, управляя автомобилем, не выбрал безопасный интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем «Ока», движущегося по той же полосе спереди.

ОГИБДД по Кукморскому району напоминает жителям и гостям нашего района, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет повысить культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.



