Жителей Татарстана по вопросам получения пенсий будут консультировать представители Почты России

На сегодняшний день в Республике Татарстан работают 16 консультантов по пенсионным и социальным выплатам. Сотрудники Почты России отвечают на вопросы клиентов отделений почтовой связи и посетителей территориальных отделений Пенсионного Фонда России по доставке и выплатам пенсий предприятием.

Практика внедрения пенсионного консультанта в 16 районах Татарстана показала эффективность данной должности. За период с начала этого года спрос на услугу по доставке пенсий посредством Почты России увеличился на четверть по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, что Почта России является единственной организацией, оказывающей населению услугу по выплатам пенсий повсеместно. Кроме того, по желанию клиента выплаты в установленный срок могут быть с соблюдением всех мер безопасности доставлены на дом, освобождая пенсионеров от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья. Отдельным преимуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федерального почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения.

Консультацию по вопросам получения пенсии посредством Почты России в Республике Татарстан можно получить в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Для получения денежных выплат через ближайшее отделение почтовой связи необходимо написать соответствующее заявление на имя начальника территориального ОПС.

Для выбора Почты России в качестве организации, осуществляющей доставку, пенсионеру необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд России любым удобным способом: письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил пенсию; в электронном виде, подав соответствующее заявление через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В заявлении необходимо указать территориальное подразделение Почты России в качестве доставочной организации. Выплаты пенсий производятся с 3 по 25 число каждого месяца, конкретные дни доставки следует уточнять в почтовом отделении.

Почта России обладает самой крупной филиальной сетью – около 42 тысяч отделений по всей стране, из которых более 1,15 тысячи расположены в Московской области. Ряд услуг, в том числе выплата пенсий и пособий, оказываются «с доставкой на дом», что особенно важно для маломобильных категорий граждан.

Информационная справка о филиале:

УФПС «Татарстан почтасы» – филиал ФГУП «Почта России» федерального почтового оператора, который входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 1107 отделений и объединяет один из самых больших коллективов – 8747 сотрудников. Общая протяженность маршрутов по Татарстану – 34 540 км.