Минлесхоз РТ: Седьмой год в Татарстане проходит без единого лесного пожара

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане седьмой год проходит без единого лесного пожара. Об этом сегодня в ходе проведения республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2017» рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов.

По информации Минлесхоза РТ, на сегодняшний день в России зафиксировано 8,3 тысячи лесных пожаров на площади почти 1,5 тысячи га. По Приволжскому федеральному округу зарегистрировано 200 лесных пожаров, огнем охвачено 830 га.

Безопасность лесов в Татарстане обеспечивают 23 пожарно-химические станции: 18 станций первого типа, 5 станций второго типа и 13 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. За обстановкой в лесу наблюдают с 16 пожарных вышек.

Численность лесопожарных формирований в республике составляет 610 человек. В Татарстане работают 203 добровольные пожарные дружины. Ситуацию в республиканских лесах регулярно патрулируют 150 мобильных групп пожаротушения. Вся оперативная информация стекается в региональный пункт диспетчерского управления, созданный при лесопожарном центре РТ.

«Минлесхоз активно сотрудничает с МЧС и МВД Татарстана. Наша республика граничит с лесами соседних республик – Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Чувашии – на протяжении 293,5 км. Основная задача для нас на сегодняшний день – охрана и защита лесов от пожара. И подобные конкурсы позволяют лесным пожарным Татарстана закреплять свои навыки», – подчеркнул первый замминистра.

Конкурс «Лучший лесной пожарный» в России и в Татарстане проводится уже третий год. По словам организаторов, год от года участники показывают все лучшие результаты. Сегодня на территории Лениногорского лесничества собрались свыше 40 лесных пожарных со всей республики, чтобы на конкурсе определить лучшего, который и представит Татарстан на всероссийских соревнованиях «Лучший лесной пожарный-2017» в сентябре этого года.

«Этот конкурс важен для поднятия престижа лесного пожарного, для поднятия престижа лесной отрасли в целом. Оборудование и техника, применяемые при тушении лесных пожаров в РТ, обновляются регулярно. Лесопожарный центр республики располагает уникальным оборудованием – это полуприцеп грузовой и снегоболотоход, таких в республике всего пять. Все они находятся на базах лесопожарных центров в разных уголках республики. Техника уникальна тем, что имеет высокую проходимость по болотам, по торфяникам, отлично держится на плаву», – рассказал директор ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахмедов.

Руководитель лесопожарного центра Высокогорского района Ленар Губайдуллин стал лучшим лесным пожарным Татарстана в 2015 году. Сегодня он провел показательное прохождение полосы препятствий для тех участников, кто участвует в конкурсе впервые. «К этой победе я шел долго и упорно. Месяца два-три ушло на подготовку. Данные состязания очень важны, так как это физическая подготовка для участников соревнований – работников лесопожарного центра. Мне часто приходилось применять полученные навыки на практике: выезжал на тушение возгораний, которые чаще всего возникают по вине человека – из-за непотушенных костров», – рассказал Ленар Губайдуллин.

По окончании теоретического и практического этапа республиканского конкурса к концу дня будет определен лучший лесной пожарный Татарстана 2017 года.