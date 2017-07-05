Как будут отдыхать кукморские школьники в 2017-2018 учебном году

03 Август 2017 | новости Печать

Как будут отдыхать кукморские школьники в 2017-2018 учебном году

На основании указания Министерства образования и науки РТ установлены следующие сроки проведения каникул:

- осенние каникулы - 30.10.2017 - 5.11.2017;

- зимние каникулы - 25.12.2017 - 7.01.2018;

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - 19.02.2018 - 25.02.2018;

- весенние каникулы - 26.03.2018 - 3.04.2018.

Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным графиком образовательной организации и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации.

 


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