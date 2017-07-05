Кукморянка гордится своим районом

03 Август 2017 | Хочу сказать!

Во время отпуска мы побывали в соседних районах. Заехав в Балтаси, зашли в один из магазинов за сладкой водичкой. «Есть несколько видов лимонада – Арский, Самарский, Ижевский… Есть и Кукморский - самый вкусный», - сказала продавщица, улыбаясь. Хотелось попробовать и другой лимонад, но как не купить наш - Кукморский, когда его так расхваливают? Поблагодарив продавца, мы купили несколько бутылок. Зашла в другой магазин. В отделе посуды две женщины выбирали сковородки. Невольно услышала их разговор: «В этой сковородке еда подгорает, антипригарное покрытие быстро приходит в негодное состояние. А вот в Кукморе, оказывается, выпускают отличные сковородки, вот бы и себе прикупить», - сказала одна из них. «В Кукморе могут, там и валенки валяют, и лук выращивают», - ответила другая. «У нас еще и швейная фабрика есть», - хотела похвастаться я, но сдержалась, ведь как гласит пословица, скромность украшает человека. Но выйдя из магазина, я почувствовала, как меня переполняет чувство гордости за свой район.