Жители Кукмора: “Кто должен убирать двор?”

03 Август 2017 | Хочу сказать!

Эту фотографию нам принесли в редакцию. На ней - двор дома 71 по улице Ленина. Видно, что лопухи, лебеда “вымахали” выше человеческого роста.

- Мы позвонили в организацию “Чистый город”, они просили обратиться в организацию “Ремстройсервис”, - выразила свое беспокойство домком Светлана Афанасьева. - Конечно, позвонили в эту организацию, ее работники очистили участок рядом с домом, но не всю территорию. Прямо по середине двора лопухи остались. Какая организация должна выкашивать сорняки, а затем убирать их?

Чтобы внести ясность, мы обзвонили вышеупомянутые организации. Оказалось, так как это придомовая территория, то отвечает за нее организация “Ремстройсервис”. Мы связались с ними и сообщили о том, что нужно очистить данную территорию. На связь мы вышли в прошлый четверг. Так прошла еще одна неделя, а изменений никаких...