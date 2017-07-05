Сергей Лавров направил письмо участникам VI съезда Всемирного конгресса татар

03 Август 2017 | новости

Министр иностранных дел России отметил вклад участников Всемирного конгресса татар в поддержание межнационального согласия в обществе.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился с письмом к участникам VI съезда Всемирного конгресса татар. Текст обращения имеется в распоряжении ИА «Татар-информ».

Лавров поздравил Всемирный конгресс татар с 25-летием и отметил вклад его участников в сохранение этнокультурной самобытности и поддержание в обществе межнационального и межконфессионального единства.

«Вам есть, чем гордиться», — отметил он.

При этом Лавров подчеркнул, что оказание всесторонней поддержки многонациональному Русскому миру, один из безусловных приоритетов Министерства иностранных дел.

«По линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом реализуются многочисленные мероприятия по популяризации обычаев и традиций народов России, — отмечается в письме главы ведомства. — В их числе — татарский национальный праздник Сабантуй, ежегодно проходящий в более чем 30 государствах мира».

Лавров выразил уверенность в том, что Конгресс и дальше будет способствовать сплочению соотечественников, и пожелал участникам «успешной работы и всего самого доброго».

«Убежден, что Конгресс внесет полезный вклад в дальнейшее раскрытие созидательного потенциала многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, дальнейшее сплочение соотечественников, укрепление многогранных связей с исторической Родиной», — сказано в приветствии Сергея Лаврова к участникам Всемирного конгресса татар.