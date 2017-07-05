Прокуратура Балтасинского района проверяет видео, на котором мать дает курить кальян малышу

03 Август 2017 | новости Печать

Прокуратура Балтасинского района проверяет видео, на котором мать дает курить кальян малышу

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Балтасинского района проводит проверку после появления видео, на котором снято, как женщина дает курить кальян своему маленькому ребенку, сообщили ИА «Татар-информ» в надзорном ведомстве.

Накануне в одной из социальных сетей появилось видео, на котором молодая женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дает своему малышу покурить кальян. По предварительным данным, видео снято было в Балтасинском районе.

Видео вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей. Сразу после этого прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике семейного неблагополучия.

На данный момент известно, что мать из видеоролика – жительница Балтасинского района – на видео она слева. Ее ребенок сидит на коленях ее подруги, в какой-то момент он берет трубку кальяна и начинает затягиваться, никто из женщин не обращает на это особого внимания.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности. Также будет дана оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении.

В случае, если нарушения выявятся, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Татар-информ

 

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