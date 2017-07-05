Прокуратура Балтасинского района проверяет видео, на котором мать дает курить кальян малышу

03 Август 2017 | новости

Прокуратура Балтасинского района проводит проверку после появления видео, на котором снято, как женщина дает курить кальян своему маленькому ребенку, сообщили ИА «Татар-информ» в надзорном ведомстве.

Накануне в одной из социальных сетей появилось видео, на котором молодая женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дает своему малышу покурить кальян. По предварительным данным, видео снято было в Балтасинском районе.

Видео вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей. Сразу после этого прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике семейного неблагополучия.

На данный момент известно, что мать из видеоролика – жительница Балтасинского района – на видео она слева. Ее ребенок сидит на коленях ее подруги, в какой-то момент он берет трубку кальяна и начинает затягиваться, никто из женщин не обращает на это особого внимания.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности. Также будет дана оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении.

В случае, если нарушения выявятся, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Татар-информ