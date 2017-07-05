Вместе с ведущим, директором Дома Дружбы народов Татарстана, депутатом Государственного Совета Республики Татарстан Иреком Шариповым они обсудили вопросы о выполненной работе по сохранению культуры и языка удмуртов Татарстана и о межрайонном фольклорном фестивале “Чакара”, проведенном в Кукморе.
Кукморянка приняла участие в программе «Национальный вопрос и - ответ»
03 Август 2017 | новости Печать
Исполнительный директор межрайонной общественной организации “Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан” Марина Иванова-Спиридонова приняла участие в программе «Национальный вопрос и - ответ» на канале “Новый век”.
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