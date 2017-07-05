Как выбрать арбуз: практические советы Роспотребнадзора

03 Август 2017 | Копилка советов

«Ранние» арбузы могут содержать нитраты, употребление в пищу которых опасно для здоровья. Эксперты Роспотребнадзора РТ рассказали «Татар-информ» как избежать отравления.

Сезон созревания арбузов на территории России еще не наступил. Запоздалое лето и пасмурная погода в этом году не способствовали скорому созреванию этой крупной ягоды. В Татарстане началом массового завоза и реализации сладких бахчевых культур традиционно является август. Однако арбузы и дыни уже появились на прилавках крупных магазинов и у уличных торговцев. Как правильно выбрать арбуз, содержит ли он нитраты, разбиралась корреспондент ИА «Татар-информ».

В Роспотребнадзоре РТ пояснили, что если арбузы прошли ветеринарно-санитарную экспертизу, которая подтвердила их безопасность, то покупать их можно. Все, что продается на рынке, имеет сопроводительные документы. На каждом рынке есть свои лаборатории. Специалисты измеряют нитратомерами уровень нитратов и дают заключение. Если торговля несанкционированная, то никто не может гарантировать безопасность продукции.

Мы живем в Казани. У вас дома помидоры поспели? Еще нет, потому что в этом году позднее лето. Также и арбузы. Неважно где арбузы росли – в Казахстане или Узбекистане, если партия имеет декларацию соответствия, прошла ветеринарно-санитартную экспертизу, то продукция безопасна. Арбузы нужно покупать только в санкционированных торговых точках – на официальных рынках и в магазинах, а не где-то с машин у дорог», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене Роспотребнадзора РТ Елена Сизова.

Как провести в домашних условиях тест на нитраты

По внешнему виду определить, есть в арбузе нитраты или нет, невозможно. Однако тест на нитраты можно самостоятельно провести в домашних условиях. Для этого потребуется прозрачный стеклянный стакан с водой. Нужно поместить в него кусок арбузной мякоти и растереть ложкой. Если вода немного помутнела, то все нормально. Если она изменила цвет, стала красной или порозовела, то в арбузе присутствуют нитраты.

Если вы сомневаетесь в продукте, то не ешьте его и не давайте детям. Арбуз должен быть большим и относительно легким, это говорит о его спелости. Плод должен быть ровный, без вмятин, выбоин и царапин, с яркой, четкой окраской, если полосатый – то с ровными полосками», – пояснила Сизова.

Кому нельзя есть арбузы

Для более быстрого созревания арбузов фермеры могут использовать различные удобрения, в том числе азотные, от избытка которых в почве образуются нитраты. Арбуз отлично усваивает и накапливает их в мякоти. Допустимое содержание нитратов в арбузах – 60 мг/кг. В ранних арбузах вредные вещества накапливаются в десятки раз больше.

Следует помнить, что отравление нитратами может спровоцировать выкидыши у беременных женщин, поэтому им врачи не советуют есть ранние арбузы. Людям, страдающим повышенным содержанием сахара в крови, тоже не рекомендуется злоупотреблять арбузами из-за высокого содержания в них сахара.

Добавки, стимулирующие рост и раннее созревание, нитратные удобрения, пестициды, не успевающие разлагаться из-за слишком короткого цикла, – все это наносит вред здоровью. Особенно подвержены этому дети до трех лет и пожилые люди.

Признаки отравления нитратами

Первые признаки отравления нитратами: тошнота, рвота, синюшность ногтей, губ, лица, головные боли. Если вы почувствовали себя нехорошо, не стоит ограничиваться домашними средствами лечения, а нужно немедленно обратиться к врачу, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора РТ.

Что нужно знать при покупке арбуза