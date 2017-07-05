В Кукморе прошел конкурс «Автоледи - 2017» (фото)

Конкурсантки прошли технический осмотр транспорта, демонстрировали фигурное вождение, знание правил дорожного движения, одним словом, доказывали свое право стать «Автоледи». Молодцы, девушки!
После успешной сдачи всех этапов конкурса, были подведены итоги. И нынче первое место заняла Гульназ Назиповой из Кукмора. На втором и третьем местах – Альфия Муллиева и Гульнар Ашрапова. В номинации «Знаток правил дорожного движения» победила Гульсина Сабирова, а в номинации «Мастер вождения» не было равных Ляйли Галиахметовой. Участниц поздравили начальник отдела внутренних дел по Кукморскому району Рамиль Нургалиев и начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. Победителям были вручены памятные подарки.
Нашей землячке Гульназ Назиповой предстоит защищать честь района на республиканском этапе конкурса. Пожелаем ей успехов!