В Кукморе прошел конкурс «Автоледи - 2017» (фото)

03 Август 2017 | ГИБДД сообщает Печать

В Кукморе прошел конкурс «Автоледи - 2017» (фото)

На площадке рядом с ОГИБДД прошел районный этап республиканского конкурса «Автоледи - 2017».

Конкурсантки прошли технический осмотр транспорта, демонстрировали фигурное вождение, знание правил дорожного движения, одним словом, доказывали свое право стать «Автоледи». Молодцы, девушки!

После успешной сдачи всех этапов конкурса, были подведены итоги. И нынче первое место заняла Гульназ Назиповой из Кукмора. На втором и третьем местах – Альфия Муллиева и Гульнар Ашрапова. В номинации «Знаток правил дорожного движения» победила Гульсина Сабирова, а в номинации «Мастер вождения» не было равных Ляйли Галиахметовой. Участниц поздравили начальник отдела внутренних дел по Кукморскому району Рамиль Нургалиев и начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. Победителям были вручены памятные подарки.

Нашей землячке Гульназ Назиповой предстоит защищать честь района на республиканском этапе конкурса. Пожелаем ей успехов!

 


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