В Кукморе прошел конкурс «Автоледи - 2017» (фото)

03 Август 2017 | ГИБДД сообщает

Конкурсантки прошли технический осмотр транспорта, демонстрировали фигурное вождение, знание правил дорожного движения, одним словом, доказывали свое право стать «Автоледи». Молодцы, девушки!

После успешной сдачи всех этапов конкурса, были подведены итоги. И нынче первое место заняла Гульназ Назиповой из Кукмора. На втором и третьем местах – Альфия Муллиева и Гульнар Ашрапова. В номинации «Знаток правил дорожного движения» победила Гульсина Сабирова, а в номинации «Мастер вождения» не было равных Ляйли Галиахметовой. Участниц поздравили начальник отдела внутренних дел по Кукморскому району Рамиль Нургалиев и начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. Победителям были вручены памятные подарки.

Нашей землячке Гульназ Назиповой предстоит защищать честь района на республиканском этапе конкурса. Пожелаем ей успехов!