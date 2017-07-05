Выставка татарских художников из разных стран мира открылась сегодня в Казани

03 Август 2017 | новости

Выставка татарских художников открылась сегодня в холле Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. С работами ознакомились первые лица Татарстана Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и делегаты VI Съезда Всемирного конгресса татар.

На выставке представлено около 20 работ художников из разных стран мира: Таир Шарипов из Узбекистана, Ринат Акимов из Франции, Камиль Муллашаев из Казахстана с известной картиной "Сююмбике ханбика", Елена Сайитбагина из Санкт-Петербурга и Анастасия Шамова из Татарстана. Свои коллекции одежды в национальном стиле презентовали Гульфия Билалова из Оренбурга и Ситора Захарова из Казани.

«Мы хотели показать высокую культуру, пригласить наших соплеменников, художников в том числе, дизайнеров с мировым именем. Идея выставки заключается в том, что все приехавшие авторы абсолютно разноплановые, некоторые из них сегодня являются философами в том числе», – сказала автор выставки, заместитель главного редактора журнала «Сююмбике» Рамзия Кашапова.

На мероприятии художник Таир Шарипов из Самарканда, который приехал в Татарстан впервые, представил свои миниатюры, отражающие историю татарского народа. Он поделился своими положительными впечатлениями о Казани.

«Я смотрю, как у вас здесь поставлена работа по этнографии, по истории, я просто в шоке, я не ожидал, что такое увижу. Сегодня Татарстан становится лидером тюркского мира. Увидел на каком высоком уровне уделяется внимание сохранению национальной культуры. Я этому очень рады», – сказал Таир Шарипов.

Одну из своих работ «Сказание о Юсуфе» (Кул Гали), которую он изобразил на папирусе XVI века, художник из Самарканда презентовал на память Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Напомним, вчера в Казани начал свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар, который продлится до 6 августа. В форуме принимают участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья.